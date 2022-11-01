تعاون بين "الموارد البشرية" بالرياض وجامعة الملك سعود في التطوع والمهارات التطبيقية

وقع مذكرة التعاون من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدير عام فرع منطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومن جامعة الملك سعود عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وتنص بنود المذكرة على تبادل الخبرات في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واحتساب الساعات التطوعية للمشاركين فيها وتطوير المهارات التطبيقية والعملية لطلاب الجامعة مع اعتماد مراجعة كافة البنود في فترات محددة من العام لقياس الأثر والمخرجات.