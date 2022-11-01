تعاون بين "الموارد البشرية" بالرياض وجامعة الملك سعود في التطوع والمهارات التطبيقية

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس الثلاثاء مذكرة تعاون مع جامعة الملك سعود ممثلةً بكلية الحقوق والعلوم السياسية لمد الجسور وتعزيز التواصل بين الجانبين بما يدعم الدور الريادي لهما.
وقع مذكرة التعاون من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدير عام فرع منطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي ومن جامعة الملك سعود عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وتنص بنود المذكرة على تبادل الخبرات في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واحتساب الساعات التطوعية للمشاركين فيها وتطوير المهارات التطبيقية والعملية لطلاب الجامعة مع اعتماد مراجعة كافة البنود في فترات محددة من العام لقياس الأثر والمخرجات.
ويأتي هذا التعاون استكمالاً للجهود المبذولة من الطرفين في سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية التي أكدت على ضرورة التكامل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين في جميع المجالات.