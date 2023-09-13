القسم النسائي بجمعية التنمية الأهلية بالدرعية يقيم "ديوانية الحي"

نظم القسم النسائي بجمعية التنمية الأهلية بالدرعية- مساء الثلاثاء- لقاء للنساء والفتيات، في حوار هادف مع الأهالي؛ بهدف زيادة التواصل بين الوالدين وأبنائهم.
واشتمل اللقاء على أنشطة ومسابقات وفقرات ترفيهية متنوعة، كما تضمن ركن نقش الحناء والعناية بالبشرة، وتطبيق أعمال يدوية وإبداعية بين الفتيات. وقد حضره عدد من سيدات الحي، وأقيم في منتجع قصر الدرعية، تحت عنوان "ديوانية الحي".
وبدأ اللقاء بالترحيب بالحاضرات من قبل المشرفة على الديوانية سلمى العنزي رئيس مجلس الإدارة بالقسم النسائي، ثم ألقت غادة عبدالله عطالله كلمة تحدثت فيها عن الأسرة وأهمية توثيق العلاقة وتقوية أواصر التواصل والتآلف بين الوالدين وأبنائهم، بما يحقق اللحمة بينهم، ويزيد من إحساسهم بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض.
وتناولت سارة آل فهاد تقديم مسابقات ثقافية للحاضرات أدخلت السرور على نفوسهن، وتناولن ضيافتهن في جو أسري جميل.
وأوضحت نائبة مجلس الإدارة نورة صقر السهلي أن الهدف من الملتقى هو إقامة برنامج اجتماعي ثقافي لتفعيل التضامن والتكاتف بين الجمعية وأبناء الحي لخدمة الأهالي والسكان.
واختتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية والجوائز على الحاضرات.