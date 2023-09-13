القسم النسائي بجمعية التنمية الأهلية بالدرعية يقيم "ديوانية الحي"

وبدأ اللقاء بالترحيب بالحاضرات من قبل المشرفة على الديوانية سلمى العنزي رئيس مجلس الإدارة بالقسم النسائي، ثم ألقت غادة عبدالله عطالله كلمة تحدثت فيها عن الأسرة وأهمية توثيق العلاقة وتقوية أواصر التواصل والتآلف بين الوالدين وأبنائهم، بما يحقق اللحمة بينهم، ويزيد من إحساسهم بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض.