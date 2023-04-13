مدير "تعليم القويعية" يدشن جائزة رجل الأعمال "بداح البداح" للتميز التعليمي

دشن مدير تعليم محافظة القويعية صالح بن عبدالله الزهراني جائزة رجل الأعمال بداح البداح للتميز والتي تستهدف عدة فئات وهي فئة مديري ومديرات المدارس وفئة المعلمين والمعلمات وفئة الابتكار العلمي وفئة التربية الخاصة وفئة الموهبة للطلاب والطالبات.
وأكد مدير التعليم أن الجائزة تستهدف دعم الأداء المتميز وتشجيع الممارسات المتميزة وتكريم الموهوبين والمبدعين من الطلاب والطالبات والمتميزين مهنيًا وتربويًا ونشر ثقافة التميز والعمل المتقن في أوساط المجتمع التعليمي.
وأوضح مدير التعليم أن جائزة رجل الأعمال بداح بن عبدالله البداح تستهدف إبراز دور المتميزين مهنيًا وتربويًا وتكريمهم ودعم مكانتهم في المجتمع وإذكاء روح التنافس الإيجابي بين المستهدفين من فئة الطلاب والطالبات في مجال الموهبة والابتكار والإبداع، وأضاف أن الجائزة تُسهم في نشر الممارسات التعليمية والمهنية المتميزة للارتقاء بمستوى الأداء على وجه العموم.
وأكد الزهراني أن نتائج الجائزة ومخرجاتها ستنعكس بإذن الله بالفائدة على جميع الفئات المستهدفة بما يحقق المنتج التعليمي المتميز والذي يواكب ما يحظى به التعليم من دعم من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين معبرًا عن خالص شكره وتقديره لرجل الأعمال بداح بن عبدالله البداح على مساهمته البناءة في دعم التميز والإبداع للمجتمع التعليمي.
يُشار إلى أن الجائزة تعد أحد البرامج النوعية بإدارة تعليم محافظة القويعية والتي تهدف إلى تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمة، ويتم ذلك من خلال التنافس بين المشاركين في فروع الجائزة وتحكيمها من قِبل نخبة من التربويين المختصين وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالجائزة، وتعتمد على الأداء المتميز للمشارك، وذلك بتقديمه ملف إنجاز مدعم بالشواهد يتم تحكيمه من قِبل لجنة خاصة قبل أن تتم زيارة المشارك ميدانيًا وبناءً على درجات التقييم يتم ترشيح المشارك.