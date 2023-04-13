مدير "تعليم القويعية" يدشن جائزة رجل الأعمال "بداح البداح" للتميز التعليمي

يُشار إلى أن الجائزة تعد أحد البرامج النوعية بإدارة تعليم محافظة القويعية والتي تهدف إلى تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمة، ويتم ذلك من خلال التنافس بين المشاركين في فروع الجائزة وتحكيمها من قِبل نخبة من التربويين المختصين وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالجائزة، وتعتمد على الأداء المتميز للمشارك، وذلك بتقديمه ملف إنجاز مدعم بالشواهد يتم تحكيمه من قِبل لجنة خاصة قبل أن تتم زيارة المشارك ميدانيًا وبناءً على درجات التقييم يتم ترشيح المشارك.