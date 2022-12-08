"التحلية" و "كاوست" توقعان 3 اتفاقيات بحثية لتطوير تطبيقات تحلية المياه

وعبر نائب الرئيس للأبحاث في كاوست البروفيسور بيير ماجستريتي، عن اعتزازه بمواصلة الشراكة الإستراتيجية مع (التحلية)، لإنجاز مجموعة من المشروعات البحثية ذات الأهمية والفاعلية على المستوى الوطني، والمتوائمة مع رؤية المملكة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، منوهًا بالتميز البحثي لمركز الأغشية المتطورة والمواد المسامية، ومركز أبحاث تحلية المياه وإعادة استخدامها في (كاوست)، وبالمعرفة العلمية والتطبيقية لمؤسسة (SWCC) انطلاقًا من ريادتها العالمية وخططها الإستراتيجية، التي وضعتها في طليعة مُطوري التقنيات والحلول الابتكارية، الداعمة لنمو صناعة التحلية والصناعات الثانوية، بأقل تكلفة اقتصادية وبيئية، مشيدًا بنهج الشراكة القائم بين الجانبين، لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وإحداث تأثير مجتمعي ملموس.