ورش عمل في معرض جدة تناقش جدوى القراءة وصناعة الشخصيات القصصية

وأوضحت "الجوفي" في محور حديثها عن العالم الرقمي وما تضمنه من كتب رقمية، أن "للعالم الرقمي أفضال كبيرة في اجتماع الناس، ونحن في زمن الصوت والصورة"، مؤكدةً أنها استطاعت أن تُزاحم الورقي، وعدّدت بمشاركة الحضور الفروق بين الكتب الورقية والرقمية وسمات وعيوب كل منها، وأشارت إلى أن هناك جدوى كبيرة للمبادرات القرائية، وتحدي القراءة نموذجًا، لكن الأهم ما الذي أحدثته القراءة فيك؟"، مستشهدةً بآراء وأقوال عدد من الأدباء حول القراءة والكتابة.