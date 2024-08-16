4 أوراق عمل.. شاهد مناقشة "تعليم جازان" لنتائج الاختبارات الوطنية "نافس 24"

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أهمية دور اختبارات نافس في تحفيز التميز المدرسي والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وأهمية التعامل بجدية مع ملف اختبارات نافس وتحليل النتائج للوصول لآليات وأساليب التحسين لتحصيل الطلبة، وما يدعم ذلك من الممارسات التعليمية من الالتزام بالجدول وتوزيع المقررات، وتدريس المهارات وبناء الأسئلة وفق جدول المواصفات، مثمنًا جهود القيادات التعليمية والميدان التعليمي الذين يعملون بروح الفريق الواحد، مما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة على مستوى المملكة.