4 أوراق عمل.. شاهد مناقشة "تعليم جازان" لنتائج الاختبارات الوطنية "نافس 24"

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أمس الخميس، لقاء لمناقشة نتائج اختبارات نافس الوطنية 2024م برعاية المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، وحضور مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، ومديري مكاتب التعليم ورؤساء الأقسام والإدارات ذات العلاقة وذلك بقاعة القيادات بتعليم صبيا.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي أهمية دور اختبارات نافس في تحفيز التميز المدرسي والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وأهمية التعامل بجدية مع ملف اختبارات نافس وتحليل النتائج للوصول لآليات وأساليب التحسين لتحصيل الطلبة، وما يدعم ذلك من الممارسات التعليمية من الالتزام بالجدول وتوزيع المقررات، وتدريس المهارات وبناء الأسئلة وفق جدول المواصفات، مثمنًا جهود القيادات التعليمية والميدان التعليمي الذين يعملون بروح الفريق الواحد، مما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة على مستوى المملكة.
وتضمن اللقاء 4 أوراق عمل؛ جاءت الأولى عن تحليل نتائج الاختبارات الوطنية نافس 1445هـ، قدمها عبد الله الأمير ويحيى حكمي، وتحت عنوان خطة تحسين نواتج التعلم، جاءت الورقة الثانية وقدمها عمر العطاس، فيما ألقى د. أحمد عطيف الضوء على تحديثات النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة 2024م، وكانت الورقة الرابعة عن تعزيز القيم لقياس مدى رضى المستفيدين لاستقبال العام الدراسي الجديد، وقدمها أحمد خرمي.