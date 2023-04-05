جامعة "المؤسس" تُطلق الموسم الثالث من "إضاءات رمضانية"

أطلقت جامعة الملك عبد العزيز، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، خلال شهر رمضان، على منصاتها الاجتماعية؛ الموسم الثالث من حلقات "إضاءات رمضانية".
وتشتمل الحلقات على 22 حلقة متنوعة في الموضوعات الدينية والصحية والتوعوية، بمشاركة نخبة من هيئة أعضاء التدريس.
وتستهدف الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، وتركّز على القيم والمعاني السامية في حياة الفرد والمجتمع، خلال شهر رمضان، في شتى المجالات؛ مثل: الصبر وحسن الخلق والتوكل وضبط النفس والتحكم بالرغبات، والسلوك الإيجابي، إضافة إلى حلقات تقدم نصائح طبية ومهنية.
وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور مهند بن غازي عابد: إنه تم إنتاج 22 حلقة قصيرة، ضمن حلقات "إضاءات رمضانية"، تهدف إلى تقديم معلومات وموضوعات مفيدة مختصرة في شتى المجالات، بمشاركة نخبة من المختصين من الجامعة، وتربط الحلقات بالقيم والمعاني السامية لشهر رمضان المبارك.
وأضاف: أن هذه الجهود هي جزء من أهداف وخطط عمادة شؤون الطلاب في مجال التوعية والتوجيه وتثقيف الطلاب والاستفادة من خبرات وقدرات هيئة أعضاء التدريس.
ولفت "عابد" إلى أنه يتم خلال العام عقد العديد من المحاضرات والدورات وورش العمل التي تصبّ في مصلحة الطالب وتنمّي مهاراته، وتصقل إمكاناته الفكرية، مقدمًا شكره الجزيل لفريق عمل "إضاءات رمضانية".
وشارك الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور موفق بن عبدالله كدسة، في "إضاءات رمضانية" بموضوعات متنوعة؛ منها: الصبر وعلاقته بالصيام، وحسن الخلق، وزيادة الإيمان وعلاقته بالصيام في استقبال العشر الأواخر في وداع رمضان.
واستخلص أستاذ الاتصال الثقافي ومستشار ثقافة بيئة العمل، الدكتور أنمار بن حامد مطاوع، معانيَ وقيمًا سامية لشهر رمضان من خلال موضوعات متنوعة، وجاءت عناوين الحلقات على النحو التالي: إضاءة للوالدين، وإضاءة للباحث عن العمل، وإضاءة لكل رائد أعمال، وإضاءة لزميلي الموظف.
وسلط استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالمعين بن عيد الأغا؛ الضوء على: الصوم وداء السكري، والصيام الآمن لمرضى السكري، ومخاطر الصيام على مرضى السكري، وما يجب على مرضى السكري خلال الصيام.
وتطرّق أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مشهور بن حاتم الحارثي، إلى الفوائد التي يجنيها قارئ القرآن الكريم؛ ومنها الحسنات والعلم والعمل والشفاء.
وعرج استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور صلحي بن علي الفقيه، على السلوك الإيجابي للصيام، والتربية النفسية في رمضان، والتأثيرات النفسية للصوم.