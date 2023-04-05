جامعة "المؤسس" تُطلق الموسم الثالث من "إضاءات رمضانية"

واستخلص أستاذ الاتصال الثقافي ومستشار ثقافة بيئة العمل، الدكتور أنمار بن حامد مطاوع، معانيَ وقيمًا سامية لشهر رمضان من خلال موضوعات متنوعة، وجاءت عناوين الحلقات على النحو التالي: إضاءة للوالدين، وإضاءة للباحث عن العمل، وإضاءة لكل رائد أعمال، وإضاءة لزميلي الموظف.