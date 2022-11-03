أمير الباحة يُدشن أحدث منصات تقنية المعلومات

واستمع أمير الباحة إلى شرح مفصل من المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات ماجد الغباشي، موضحًا أن المنصة الأولى "الباحة - إحصائيات وأرقام" هي نظام داخلي لذكاء الأعمال يساعد الإدارات في الإمارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، على جمع البيانات من التقارير وتحويلها إلى رسوم مرئية بسهولة فائقة، مع الحفاظ على دقة الإحصائيات.