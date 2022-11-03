أمير الباحة يُدشن أحدث منصات تقنية المعلومات

دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، في مكتبه بديوان الإمارة؛ أحدث المنصات التي أنجزتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات.
يأتي ذلك بهدف تسهيل الأعمال واستخلاص البيانات ورفع الوعي الإداري للقيادات والموظفين بإمارة المنطقة.
واستمع أمير الباحة إلى شرح مفصل من المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات وإدارة أمن المعلومات ماجد الغباشي، موضحًا أن المنصة الأولى "الباحة - إحصائيات وأرقام" هي نظام داخلي لذكاء الأعمال يساعد الإدارات في الإمارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، على جمع البيانات من التقارير وتحويلها إلى رسوم مرئية بسهولة فائقة، مع الحفاظ على دقة الإحصائيات.
وكذلك إنشاء تقارير شاملة عن المنطقة تساعد صانع القرار على الاستناد إلى بيانات رقمية تقود لسرعة عمل الإجراءات الإستراتيجية.
فيما تعتبر منصة "نظام التعاميم" نظامًا داخليًّا يتيح للموظفين البحث والاطلاع على التعاميم والأنظمة من خلال تمكين الإدارات المختصّة من نشر التعاميم وتنفيذ واستذكار محتواها والمساهمة في رفع الوعي الإداري لدى القيادات والموظفين للالتزام بالأنظمة والحصول على المعلومة والتحديثات اللازمة؛ حيث تشرف الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة على تغذية المحتوى من جميع الإدارات الداخلية.
وفي ختام التدشين أشاد الأمير حسام بن سعود، بمحتوى المنصات والخدمات المتنوعة التي تقدّمها الإدارة العامة لتقنية المعلومات لخدمة منسوبي الإمارة، مقدمًا شكره لجميع القائمين عليها؛ إذ تواكب رؤية المملكة 2030 في تسخير التقنية لخدمة العاملين بجميع الإدارات الداخلية والخارجية والمراكز والمحافظات بإمارة المنطقة.