أمير القصيم يُثمّن جهود "أصدقاء المرضى" بعنيزة

وجّه أميرُ القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، اليوم الأحد، خطابَ شكر وتقدير لجمعية "أصدقاء المرضى" بعنيزة.
جاء ذلك بعد اطلاعه على تقرير اللجنة للعام الماضي 2022، وما تضمّنه من مبادرات ومنجزات هدفها خدمة المرضى والعناية بهم، وتقديم برامج نوعية أسهمت بتخفيف معاناتهم من الدعم المالي والمعنوي، وتوفير وسائل نقل.
ونوّه أمير القصيم إلى حصول الجمعية على نسبة 98.67%، في تقييم الحوكمة الصادرة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي، معبرًا عن الفخر بإنجازات الجمعية المميزة، والتي تخدم شريحة عالية.
وتقدم الجمعيةُ جملةَ مبادرات جعلتها في مصافّ الجمعيات المتخصصة في المملكة، فلم تتوقف على أشكال الدعم النقدي، بل توسعت أنشطتهم وتنوعت برامجهم مواكبةً للحراك الذي يعيشه القطاع الثالث بالمملكة والدعم الذي يحظى به.