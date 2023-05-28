أمير القصيم يُثمّن جهود "أصدقاء المرضى" بعنيزة

جاء ذلك بعد اطلاعه على تقرير اللجنة للعام الماضي 2022، وما تضمّنه من مبادرات ومنجزات هدفها خدمة المرضى والعناية بهم، وتقديم برامج نوعية أسهمت بتخفيف معاناتهم من الدعم المالي والمعنوي، وتوفير وسائل نقل.