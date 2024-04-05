وصول 15 مصاباً لمستشفى الملك خالد بالمجمعة إثر حادث مروري

استقبل طوارئ مستشفى الملك خالد بالمجمعة؛ أحد مكونات تجمُّع الرياض الصحي الثاني، مساء الأربعاء، 15 مصاباً إثر حادثٍ مروري وقع على طريق المجمعة - الرياض.