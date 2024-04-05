وصول 15 مصاباً لمستشفى الملك خالد بالمجمعة إثر حادث مروري

استقبل طوارئ مستشفى الملك خالد بالمجمعة؛ أحد مكونات تجمُّع الرياض الصحي الثاني، مساء الأربعاء، 15 مصاباً إثر حادثٍ مروري وقع على طريق المجمعة - الرياض.
وبحسب بلاغ إدارة الطوارئ بتجمُّع الرياض الصحي الثاني، فقد تم تفعيل خطة الاستعداد والاستجابة للطوارئ فور تلقي البلاغ عند الساعة 1:57 م.
ووُجدت جميع الكوادر الطبية في حالة تأهب، وتمّ استقبال أول حالة عند الساعة 2:09م.
وأكّد المستشفى استقرار حالة المصابين وتلقيهم جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وتعد طوارئ مستشفى الملك خالد بالمجمعة مركزاً لاستقبال مثل هذه الحالات، حيث يحظى بدعمٍ ومتابعةٍ من تجمُّع الرياض الصحي الثاني.