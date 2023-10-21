مؤتمر العيون 2023 يشهد إقبالاً كبيرًا ومشاركة من الإمارات والكويت وعمان ومصر

وذكرت رئيسة اللجنة العلمية الدكتورة هدى عبدالله الغدير، أن المؤتمر ناقش موضوعات متخصصة بالعيون من أهمها: الذكاء الاصطناعي في طب العيون، أمراض القرنية، أحدث الجراحات في الساد، عمليات تصحيح النظر، أمراض وجراحات الشبكية، البصريات، أمراض العنبية وعلاجاتها، والتجميل في محجر العين.