مؤتمر العيون 2023 يشهد إقبالاً كبيرًا ومشاركة من الإمارات والكويت وعمان ومصر

اختتمت فعاليّات مؤتمر طب العيون السعودي 2023 بالرياض والذي شهد إقبالاً كبيرًا من الأطباء واختصاصيي البصريات والمهتمين في طب العيون، من الإمارات والكويت وعمان ومصر، إضافة إلى معرض مصاحب لعددٍ من الشركات الطبية وشركات الأدوية المختصة بالعيون والبصريات.
وشارك بالمعرض 136 متحدثًا محليًا، و40 متحدثًا دوليًا ونوقشت 280 ورقة علمية كما عقدت 40 دورة تدريبية.
وذكرت رئيسة اللجنة العلمية الدكتورة هدى عبدالله الغدير، أن المؤتمر ناقش موضوعات متخصصة بالعيون من أهمها: الذكاء الاصطناعي في طب العيون، أمراض القرنية، أحدث الجراحات في الساد، عمليات تصحيح النظر، أمراض وجراحات الشبكية، البصريات، أمراض العنبية وعلاجاتها، والتجميل في محجر العين.
ومن جانب آخر، ثمَّن رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ونائب رئيس الجمعية الدكتور سعد العنزي، للاستعدادات المبكرة للمؤتمر بهدف الارتقاء بالفائدة العلمية بمجال طب العيون، شاكرًا جميع المتحدثين من داخل وخارج المملكة على ما قدموه من محاضرات وورش عمل كان لها نتائج مثمرة.
وأشار إلى أن المؤتمر عُقد في دورته الأربعين ومستمرون بإذن الله بتقديم الفائدة والنتائج والتوصيات ومشاركتها مع المتخصصين في طب العيون.