"إسلامية نجران" تتفقَّد مساجد المحطات والطرق والأسواق

يتفقَّد فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، حالةَ المساجد الأهلية في المحطات والأسواق وعلى الطرق التابعة للمنطقة.
وقال المديرُ العام للفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي: إنه جرى تشكيلُ عدد من اللجان للوقوف على المساجد؛ للتأكُّد من تحقيقها لاشتراطات الوزارة، ومعالجة أي ملاحظات يتم تدوينها من المراقبين عليها.
وأضاف "العصيمي": أن هذه الخطوةَ تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، واستشعارًا منها لأهمية العناية بالمساجد بشكل عام، والأهلية بشكل خاص، وتهيئتها بما يحفظ حرمتَها الدينية، وأيضًا إبراز حرص هذه الدولة المباركة، قيادةً وشعبًا، ببيوت الله وخدمتها، بما يليق بها.