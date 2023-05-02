"إسلامية نجران" تتفقَّد مساجد المحطات والطرق والأسواق

وأضاف "العصيمي": أن هذه الخطوةَ تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، واستشعارًا منها لأهمية العناية بالمساجد بشكل عام، والأهلية بشكل خاص، وتهيئتها بما يحفظ حرمتَها الدينية، وأيضًا إبراز حرص هذه الدولة المباركة، قيادةً وشعبًا، ببيوت الله وخدمتها، بما يليق بها.