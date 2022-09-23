مدير "تعليم المجمعة": يوم الوطن صفحة مُضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجازات

رفع مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ92.
وقال: عامٌ يُضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مُضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، مع الذكرى الجديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والتي تُعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته على يد المُؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويُجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.
وأضاف: "يومنا الوطني مُناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم، ولكن أيضًا لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعًا.
وتابع: "تعزّزت مكانة المملكة عربيًّا وإسلاميًّا وفي المحافل الدولية، وواصلت جهودها الخيّرة والسعي الجاد، وبذلت قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- كل الإمكانات والسبل؛ لتحقيق راحة المواطن والمقيم.
وأردف: "نحن في المؤسسات التعليمية لنجد خطوات واسعة ومتسارعة في مجال التعليم بتوفير البدائل الرقمية والمناهج المُتطورة والمسارات للمرحلة الثانوية والمنصات الإلكترونية فقد وفرت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع مستوى منسوبيه وإكسابهم المهارات المطلوبة".