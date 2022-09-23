مدير "تعليم المجمعة": يوم الوطن صفحة مُضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجازات

وقال: عامٌ يُضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مُضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، مع الذكرى الجديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- والتي تُعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته على يد المُؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويُجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.