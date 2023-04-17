"بلدية الرين" تُنهي استعداداتها الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك

تفصيلاً؛ أوضح رئيس البلدية المهندس خالد بن منيف بن مضيان، أن البلدية أنهت سائر الاستعدادات لعيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال الرقابة على جميع المنشآت التجارية من مطاعم ومخابز وسوبر ماركت وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.