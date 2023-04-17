"بلدية الرين" تُنهي استعداداتها الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك

أنهت بلدية محافظة الرين، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، بتجهيز مصلى العيد وتهيئة الحدائق وتكثيف أعمال الرقابة والنظافة والصيانة بتزيين الشوارع وتركيب عقود الزينة والمجسمات الجمالية وتوزيع لوحات التهنئة.
تفصيلاً؛ أوضح رئيس البلدية المهندس خالد بن منيف بن مضيان، أن البلدية أنهت سائر الاستعدادات لعيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال الرقابة على جميع المنشآت التجارية من مطاعم ومخابز وسوبر ماركت وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وأضاف "ابن مضيان"، أن البلدية زينت الشوارع بالمجسمات الجمالية وعقود الزينة وتوزيع لوحات التهنئة بالعيد وتهيئة الحدائق لاستقبال المتنزهين، كما تم تجهيز مصليات العيد ومسح الساحة الداخلية والتكنيس بمحيط وجوار المصليات، وتكثيف أعمال النظافة العامة للشوارع والميدان والحدائق وتوفير العمالة والمعدات اللازمة لإزالة المخلفات.