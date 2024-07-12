"تعليم الطائف" يدعو المعلمين والمعلمات للاستفادة من برامج التدريب الصيفي 2024

ومن جهته، أكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بأن الإدارة العامة للتعليم اعتمدت خطة التدريب الصيفي لعام 1446 هـ 2024م عبر المنصة المخصصة للتسجيل وتأتي في إطار الاهتمام بتطوير التعليم وتحسين مخرجاته، وحرصها على توفير بيئة تعليمية مميزة للطلاب والطالبات والسعي إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق التميز في جميع المجالات، مؤكداً بأن برامج التدريب الصيفي متجددة عبر منصة التدريب الصيفي ومستمرة حتى تاريخ 1446/1/26هـ؛ راجياً للجميع التوفيق والسداد.