"تعليم الطائف" يدعو المعلمين والمعلمات للاستفادة من برامج التدريب الصيفي 2024

دعت الإدارة العامة للتعليم بالطائف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للتسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات لعام 1446 هـ 2024م، وذلك في إطار سعيها الدائم لتطوير الكوادر التعليمية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم. وتشمل الخطة مجموعة واسعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية مهارات المعلمين في مختلف المجالات التعليمية.
وفي التفاصيل، تهدف البرامج إلى رفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم، وتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مميزة للطلاب، وتعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى المعلمين والمعلمات، وخلق بيئة عمل داعمة للابتكار والإبداع.
ومن جهته، أكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بأن الإدارة العامة للتعليم اعتمدت خطة التدريب الصيفي لعام 1446 هـ 2024م عبر المنصة المخصصة للتسجيل وتأتي في إطار الاهتمام بتطوير التعليم وتحسين مخرجاته، وحرصها على توفير بيئة تعليمية مميزة للطلاب والطالبات والسعي إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق التميز في جميع المجالات، مؤكداً بأن برامج التدريب الصيفي متجددة عبر منصة التدريب الصيفي ومستمرة حتى تاريخ 1446/1/26هـ؛ راجياً للجميع التوفيق والسداد.