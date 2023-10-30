مدير "تعليم الطائف" يُدشن معرض "التجارب الكيميائية"

دشن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الاثنين، معرض التجارب الكيميائية؛ تزامنًا مع فعاليات الأسبوع العربي للكيمياء 2033، بتنظيم إدارة النشاط الطلابي العلمي "بنين" و"بنات".
وتضمّن المعرض، بمشاركة مجموعة من مدارس المحافظة "بنين" و"بنات"، برعاية مدارس الأبناء الأهلية، تجارب كيميائية حية، وصناعات كيميائية بسيطة أجراها الطلاب والطالبات أمام الحضور، وتنمية التفكير العلمي والإبداعي، وتقوية الذاكرة.
كما شاهد الحضور عرضًا لبعض التجارب البديلة والتي تخللها مناقشة الطلاب عن بعض المفاهيم العلمية، بالإضافة إلى محاضرة علمية مصاحبة للمعرض عن أهمية الكيمياء، قدّمها أحمد فلاته من جامعة الطائف، بحضور عدد من المعلمين والمعلمات والأكاديميين والمهتمين.
ويعدّ برنامج الأسبوع العربي للكيمياء أحد برامج النشاط العلمي في جميع مدارس المحافظة، خلال الأسبوع الماضي.
ويشارك في البرنامج طلبة التعليم العام في جميع المراحل؛ لإبراز دور العلماء المسلمين في علم الكيمياء، وتنمية مهارات الطلبة العلمية التي تسهم في رفع نواتج التعلم، وإبراز جوانب الإبداع، وتنمية مهارات البحث العلمي وعرض البحوث والتجارب العلمية، وإثراء الجانب المعرفي والمهاري لدى الطلبة في الموضوعات المتعلقة بعلم الكيمياء.
ويهدف معرض الكيمياء إلى إطلاق الطاقات الإبداعية لدى الطلاب والطالبات، وإثراء الميدان التربوي، ونقل الخبرات التراكمية، وإبراز جهود المدارس للأعمال المقدمة والمتميزة.
كما يهدف إلى تعزيز قيم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لدى الطلاب، وإذكاء روح التنافس بين المدارس من خلال تنظيم مسابقات ومعارض.