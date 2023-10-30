مدير "تعليم الطائف" يُدشن معرض "التجارب الكيميائية"

كما شاهد الحضور عرضًا لبعض التجارب البديلة والتي تخللها مناقشة الطلاب عن بعض المفاهيم العلمية، بالإضافة إلى محاضرة علمية مصاحبة للمعرض عن أهمية الكيمياء، قدّمها أحمد فلاته من جامعة الطائف، بحضور عدد من المعلمين والمعلمات والأكاديميين والمهتمين.