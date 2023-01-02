تكريم 60 موظفًا وموظفة من منسوبي "الموارد والتنمية" بـ"عسير"

كرَّم هادي بن عايض الشهراني، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، 60 موظفًا وموظفة من منسوبي الوزارة بعسير، ممن ساهموا في إنجاح عدد من برامج الفرع خلال 2022م، كما تم تسليم جوائز التميز بفرع الوزارة بمنطقة عسير.
وقد فاز بجائزة مسار القائد المثالي مدير الوحدة الشاملة بأبها صلاح المطيري، وفاز بمسار الموظف المثالي عبدالعزيز آل جازع.
وكانت الجوائز عبارة عن رحلة سياحية خارجية لشخصَين مع إقامة خمسة أيام.
وأشاد "الشهراني" خلال تسليم شهادات الشكر والتقدير والجوائز بجهود المكرمين في تحقيق المستهدفات المطلوبة، التي كان لها الأثر البارز في رفع مستوى الإنجاز، وكفاءة الجودة للخدمات المقدمة لعملاء ومستفيدي الوزارة بالمنطقة.. متمنيًا للمكرَّمين دوام التوفيق والسداد.
من جانبهم، عبَّر الموظفون والموظفات عن شكرهم لهذا الدعم والتقدير، مؤكدين أن هذا التكريم حافز لهم لبذل المزيد من الجهود والتفاني في أداء عملهم.