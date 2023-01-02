تكريم 60 موظفًا وموظفة من منسوبي "الموارد والتنمية" بـ"عسير"

كرَّم هادي بن عايض الشهراني، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، 60 موظفًا وموظفة من منسوبي الوزارة بعسير، ممن ساهموا في إنجاح عدد من برامج الفرع خلال 2022م، كما تم تسليم جوائز التميز بفرع الوزارة بمنطقة عسير.