أمين الطائف ونائبه يتابعان الحالة المطرية ويتفقدان جهود الفرق والمعدات لسحب المياه

وشدد أمين الطائف على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ، لا سمح الله، وذلك بالتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة، مؤكدًا أن الأمانة تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة الوطن والمواطن.