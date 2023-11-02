أمين الطائف ونائبه يتابعان الحالة المطرية ويتفقدان جهود الفرق والمعدات لسحب المياه

وقف أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، ونائبه المهندس حسين آل فايع على الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة اليوم الخميس وذلك لمتابعة جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة لسحب المياه من الطرق والتأكد من استمرار عمل قنوات التصريف والعبارات.
وتفصيلاً، تابع أمين الطائف من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ في الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة بالمحافظات المجاورات التابعة للأمانة لمواجهة الأمطار.
وقال المهندس "الزايدي": جرى العمل على تنظيف عبارات السيول ومجاري الأدوية من أجل ضمان انسياب جريان المياه عبر قنوات التصريف، وعدم تجمعها في موقع واحد، والتأكد من عدم انسدادها أو وجود ما يعيق حركة المياه.
وشدد أمين الطائف على ضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ، لا سمح الله، وذلك بالتأكد من جاهزية كل المعدات المطلوبة، مؤكدًا أن الأمانة تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة الوطن والمواطن.