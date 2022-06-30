60 كشافًا وقائدًا كشفيًا من "تعليم جدة" يشاركون في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن

حيث يقدمون الخدمات التي يحتاج إليها القادمون من ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بصالات الحج والعمرة بالمطار بالتكامل مع كل الجهات الحكومية والخاصة العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن، وإبراز الدور التربوي للكشافة" وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتفعيلاً لبرنامج جودة الحياة، وذلك بدءًا من الأول من شهر ذي الحجة وحتى نهاية موسم الحج".