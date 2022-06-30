60 كشافًا وقائدًا كشفيًا من "تعليم جدة" يشاركون في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن

يشارك أكثر من 60 كشافًا وقائدًا كشفيًا من كشافة إدارة تعليم جدة في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل قدومهم بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك ضمن مبادرة مشروع " لبَّيك " التطوعي الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة.
وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" التطوعي عوض العتيبي أنه وبمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع ، تشارك كشافة تعليم جدة في خدمة ضيوف الرحمن ضمن مبادرة المشروع التطوعي الكشفي "لبَّيك" لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وبالشراكة مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة.
حيث يقدمون الخدمات التي يحتاج إليها القادمون من ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بصالات الحج والعمرة بالمطار بالتكامل مع كل الجهات الحكومية والخاصة العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن، وإبراز الدور التربوي للكشافة" وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتفعيلاً لبرنامج جودة الحياة، وذلك بدءًا من الأول من شهر ذي الحجة وحتى نهاية موسم الحج".
من جهة أخرى، قال رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة علي بن سالم العمري: تتمثل مشاركة كشافة تعليم جدة في استقبال وإرشاد ومساعدة الحجاج القادمين عبر الرحلات الدولية القادمة من مختلف دول العالم وتوجيههم داخل الصالات لنقاط المغادرة والمرافق التي يحتاج إليها الحاج، ومساعدة كبار السن، وتقديم الوجبات وسقيا الماء وكل ما يحتاج إليه الحاج حتى مغادرته المطار والتوجه لمكة المكرمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.