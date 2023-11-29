برنامج جدة التاريخية يستضيف نخبة من الإعلاميين وكتاب الرأي

استضاف برنامج جدة التاريخية، مساء أمس، نخبة من الإعلاميين وكتاب الرأي في أولى لقاءات ثلوثية جدة التاريخية في منطقة البلد، والتي من المقرر أن تُعقد مساء كل ثلاثاء من كل شهر، حيث عرض المختصون بالبرنامج آخر مستجدات الأعمال بالمنطقة والمشاريع القائمة وموقع جدة التاريخي الاستراتيجي، وأهمية جدة منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
كما تطرق الحديث عن جدة التاريخية وإعادة تأهيل مبانٍ قديمة داخل جدة التاريخية وتحويلها إلى فنادق وتسليمها لمستثمر، كما أكد المختصون أن هناك مطاعم قديمة يصل عمرها إلى أكثر من 100 عام ومنها مطاعم للفول ومخابز قديمة ستبقى تؤدي عملها.
كما عرج المختصون على المشروع الذي يجري حالياً وهو إعادة البحر إلى ميناء باب البنط بشارع الملك عبدالعزيز.
ونفذ البرنامج جولة للإعلاميين على البيوت القديمة والتاريخية مروراً ببيت نصيف، وتولى التعريف بها المهندس سامي نوار.