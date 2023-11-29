برنامج جدة التاريخية يستضيف نخبة من الإعلاميين وكتاب الرأي

استضاف برنامج‫ جدة التاريخية، مساء أمس، نخبة من الإعلاميين وكتاب الرأي في أولى لقاءات ثلوثية جدة التاريخية في منطقة البلد، والتي من المقرر أن تُعقد مساء كل ثلاثاء من كل شهر، حيث عرض المختصون بالبرنامج آخر مستجدات الأعمال بالمنطقة والمشاريع القائمة وموقع جدة التاريخي الاستراتيجي، وأهمية جدة منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.