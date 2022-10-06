في مبادرة لجامعة المجمعة.. إقامة برامج توعوية في السلامة المرورية برماح

استشعاراً لدورها الريادي في خدمة المجتمع، أقامت جامعة المجمعة من خلال مركز "سالك" للسلامة المرورية معرضاً توعوياً في الكلية التطبيقية برماح تحت مسمى (لنعمل معا للحد من الحوادث المرورية).
واشتمل المعرض على مشاركات متنوعة من القطاعات الحيوية بمحافظة رماح ممثلة بإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر ومكتب التعليم والكلية التقنية وعدد من مدارس التعليم العام ومرور رماح، وعدد من القطاعات الخاصة المشاركة بالمعرض.
اشتمل معرض جامعة المجمعة على أكثر من 25 جناحاً توعوياً شمل على مبادرات وتوعية وورش عمل تجاه العمل على الحد من الحوادث المرورية تحقيقاً لرؤية المملكة وبرنامج جودة الحياة لخفض نسبة الحوادث.
وافتتح وكيل جامعة المجمعة الدكتور مسلم الدوسري المعرض بمعية مدير الدفاع المدني العقيد عبدالمحسن الفرم ومدير مكتب التعليم بمحافظة رماح الأستاذ مهدي السهلي ومدير مرور رماح وعدد من القطاعات الحكومية المختلفة، كما أطلق خلال فعالية المعرض مبادرة "أرسم ولون" عبر الجيل الصاعد طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام وذلك ضمن جهود جامعة المجمعة لرفع مستوى غرس السلامة المرورية لدى الطلاب والأسرة.
واستمر المعرض لمدة يومين في محافظة رماح وشهد إقبالاً كبيراً من طلاب التعليم بمختلف مراحله والزيارات للمعلمين وأفراد المجتمع، معبرين الزائرين عن أمنياتهم أن تحقق هذه الجهود الأثر البالغ في تحقيق مستوى رفع السلامة المرورية وخاصة ما تشهده محافظة رماح من كثافة الحركة المرورية لسالكي الطريق لمختلف المناشط ومنها زيارات مهرجانات نادي الإبل والمناطق والمراكز المختلفة المحيطة برماح وقد شارك مدير ابتدائية ومتوسطة الرمحية الأستاذ قاسي السبيعي ومدير ابتدائية رماح وعدد من المدارس.
وبدأ الحفل الخطابي بكلمة لراعي المناسبة مستذكراً أهمية هذا المعرض ودعمه من قبل رئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور صالح المزعل لإقامة هذه الفعالية ضمن خطة جامعة المجمعة في مجال السلامة المرورية وتقديم مجال التوعية على شرائح المجتمع المحلي بمحافظة رماح بالشراكة مع مرور رماح.
وقد شارك الطالب عبدالله الحربي بتقديم عدد من الرسائل التوعوية باللغة الإنجليزية وأيضاً قدمت شركة المستشارون للتنمية أجهزة محاكاة للقيادة الآمنة خلال فترة المعرض وقامت الجامعة مع شركاء النجاح والقطاعات الصحية بإطلاق عدد من البرامج التوعوية للحد من المخاطر التي وجهت لاستهداف سائقي حافلات النقل والطالبات المستفيدات من خدمات النقل بالحافلات.
وكرمت جامعة المجمعة المشاركين من القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في فعاليات معرض معاً للحد من الحوادث المرورية.