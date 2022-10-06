في مبادرة لجامعة المجمعة.. إقامة برامج توعوية في السلامة المرورية برماح

واستمر المعرض لمدة يومين في محافظة رماح وشهد إقبالاً كبيراً من طلاب التعليم بمختلف مراحله والزيارات للمعلمين وأفراد المجتمع، معبرين الزائرين عن أمنياتهم أن تحقق هذه الجهود الأثر البالغ في تحقيق مستوى رفع السلامة المرورية وخاصة ما تشهده محافظة رماح من كثافة الحركة المرورية لسالكي الطريق لمختلف المناشط ومنها زيارات مهرجانات نادي الإبل والمناطق والمراكز المختلفة المحيطة برماح وقد شارك مدير ابتدائية ومتوسطة الرمحية الأستاذ قاسي السبيعي ومدير ابتدائية رماح وعدد من المدارس.