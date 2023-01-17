45 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ظلم العام خلال 2022م

وقدّم المستشفى للمستفيدين أكثر من 152 ألف خدمة؛ حيث أجرى قسم الأشعة 9491 فحصًا إشعاعيًّا، وقدّم قسم المختبر 89396 فحصًا مخبريًّا؛ فيما قدّم قسم التغذية 51251 وجبة غذائية، وأجرى قسم العلاج الطبيعي 1434 جلسة؛ فيما أجرى قسم الغسيل الكلوي 628 جلسة.