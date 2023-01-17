45 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ظلم العام خلال 2022م

أوضحت "صحة الطائف" أن مستشفى ظلم العام، قدّم خدماته لـ45205 مستفيدين خلال العام الماضي 2022؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ 19873 مستفيدًا؛ فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ25332 مستفيدًا.
وقدّم المستشفى للمستفيدين أكثر من 152 ألف خدمة؛ حيث أجرى قسم الأشعة 9491 فحصًا إشعاعيًّا، وقدّم قسم المختبر 89396 فحصًا مخبريًّا؛ فيما قدّم قسم التغذية 51251 وجبة غذائية، وأجرى قسم العلاج الطبيعي 1434 جلسة؛ فيما أجرى قسم الغسيل الكلوي 628 جلسة.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ظلم العام يقدم خدماته لسكان مركز ظلم وعدد كبير من المراكز والقرى والهجر المجاورة، إضافة لخدمة عابري الطرق الرئيسية التي تعبر المنطقة، من ضمنها طريق الطائف- الرياض السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق ظلم- الخرمة.