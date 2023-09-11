تستهدف الأطفال المصابين بمرض السرطان.. "تحقيق أمنية" ترفرف في منطقة الباحة

وقالت الغامدي: تُعدّ مبادرة تحقيق أمنية، من مبادرات مؤسسة الديوانية الوقفية وضمن فعاليات اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يوافق الخامس من شهر سبتمبر كل عام، مبينة: "يكمن تنفيذها حول تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال بما يرغبون بهِ، بالتعاون مع عِدة جهات في منطقة الباحة، والتي كان لها أثر ملموس في إسعاد هؤلاء الأطفال والتخفيف من معاناتهم، والوقوف بجانب أولياء أمورهم ومساندتهم".