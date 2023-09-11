تستهدف الأطفال المصابين بمرض السرطان.. "تحقيق أمنية" ترفرف في منطقة الباحة

نفذ فريق مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي بمنطقة الباحة؛ مبادرة تحقيق أمنية، والتي تستهدف الأطفال المصابين بمرض السرطان، وذلك بقيادة ممثل المؤسسة في المنطقة، أمل سعيد الغامدي.
وقالت الغامدي: تُعدّ مبادرة تحقيق أمنية، من مبادرات مؤسسة الديوانية الوقفية وضمن فعاليات اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يوافق الخامس من شهر سبتمبر كل عام، مبينة: "يكمن تنفيذها حول تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال بما يرغبون بهِ، بالتعاون مع عِدة جهات في منطقة الباحة، والتي كان لها أثر ملموس في إسعاد هؤلاء الأطفال والتخفيف من معاناتهم، والوقوف بجانب أولياء أمورهم ومساندتهم".
وأضافت: "ولأهمية العمل التطوعي في تحقيق أهداف اليوم العالمي للعمل الخيري، حرصنا في هذه المبادرة على الأواصر الاجتماعية، وتنمية المشاركة المجتمعية بين أفراد الفريق التطوعي لزيادة الوعي في الشراكات المجتمعية".