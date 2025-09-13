الهلال الأحمر يُفعّل 6 مواقع بالطائف لنشر ثقافة الإسعافات الأولية

وشملت الفعاليات إقامة أركان توعوية في ستة مواقع عامة يرتادها الزوّار، أبرزها: تيرا مول، ممشى الخمسين، منتزه الردف، ذا بارك، وجوري مول، حيث جرى خلالها التعريف بأهمية هذا اليوم، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية، إلى جانب توزيع الهدايا التوعوية على الزوار.