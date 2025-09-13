الهلال الأحمر يُفعّل 6 مواقع بالطائف لنشر ثقافة الإسعافات الأولية

في خطوة لافتة، فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف برامجها التوعوية والتدريبية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يُصادف السبت الثاني من شهر سبتمبر من كل عام، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والفعاليات المجتمعية.
وشملت الفعاليات إقامة أركان توعوية في ستة مواقع عامة يرتادها الزوّار، أبرزها: تيرا مول، ممشى الخمسين، منتزه الردف، ذا بارك، وجوري مول، حيث جرى خلالها التعريف بأهمية هذا اليوم، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية، إلى جانب توزيع الهدايا التوعوية على الزوار.
كما نفّذت الهيئة مبادرة “تعلّم مهارة” عبر متطوعيها، وهدفت إلى تدريب الجمهور في الميادين العامة على مهارات إسعافية أساسية تُسهم في الحفاظ على الحياة، مع التأكد من إتقانهم لها باستخدام وسائل تعليمية عملية.
وفي موازاة ذلك، نظّم مركز تدريب الطائف التابع للهيئة برامج تدريبية مكثفة ومجانية لمدة أسبوع كامل للراغبين في الالتحاق بدورات الإسعافات الأولية عبر منصة “متأهب”، بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية في جهات متعددة لتعزيز المعرفة المجتمعية بأهمية الإسعافات الأولية.
كما جرى بث رسائل تعريفية بتطبيق “المستجيب” بالتعاون مع أمانة الطائف، عبر الشاشات المنتشرة في الأماكن العامة، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تحميل التطبيق والمساهمة في مباشرة الحالات الإسعافية القريبة لحين وصول الفرق المختصة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح بإذن الله.