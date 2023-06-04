"الشمري" يدشن 34 لوحة تحكم بالمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بحائل

فيما أوضحت "صحة حائل" أن إدارة الجودة ومراقبة المخرجات، نفذت عدد 14 برنامجًا تدريبيًا خلال الربع الأول من هذا العام 2023 من أصل 24 برنامجًا مُخطط له خلال هذا العام، وتم اصدار ما يقارب 20 تقريرًا لمقدمي الخدمات الصحية شمل فرص التحسين، كما تضمن التدشين احتفال الإدارة المساعدة للجودة ومراقبة المخرجات، بمنجزات إدارة الجودة ومراقبة المخرجات للربع الأول لسنة 2023، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم.