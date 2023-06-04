"الشمري" يدشن 34 لوحة تحكم بالمركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بحائل

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم، 34 لوحة تحكم في المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة المنطقة تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده وزارة الصحة ضمن مشروعات التحول الصحي وفق رؤية السعودية 2030 منها: 20 لوحة عمليات لوحدة مخرجات الرعاية المتكاملة، و6 لوحات تحكم لوحدة مخرجات الخدمات الطبية المساعدة، و3 لوحات عمليات تخص وحدة سلامة المرضى، ولوحتا تحكم لعمليات وحدة تحسين الأداء، ولوحتا تحكم لعمليات نظام موعد، بالإضافة إلى لوحة تحكم لعمليات التخطيط والتطوير بإدارة الجودة.
فيما أوضحت "صحة حائل" أن إدارة الجودة ومراقبة المخرجات، نفذت عدد 14 برنامجًا تدريبيًا خلال الربع الأول من هذا العام 2023 من أصل 24 برنامجًا مُخطط له خلال هذا العام، وتم اصدار ما يقارب 20 تقريرًا لمقدمي الخدمات الصحية شمل فرص التحسين، كما تضمن التدشين احتفال الإدارة المساعدة للجودة ومراقبة المخرجات، بمنجزات إدارة الجودة ومراقبة المخرجات للربع الأول لسنة 2023، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم.