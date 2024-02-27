محافظ الليث يطّلع على برامج ومنجزات نادي الليث الرياضي

استقبل محافظُ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الثلاثاء، رئيسَ مجلس إدارة نادي الليث الرياضي عبدالله بن محمد البصراوي، والرئيس التنفيذي للنادي شروق جابر البصراوي.
واستمع "الزهراني" خلال اللقاء لشرح عن خطط النادي للتوسع في كل الألعاب، ورفع مهارة اللاعبين، والمنافسة في البطولات.
إضافة لما حقّقه النادي من منجزات خلال الربع الثالث للموسم الرياضي 2024/2023م؛ ومنها تحقيق الميداليات الذهبية والفضية والبرونزيّة في ألعاب القوى، والريشة الطائرة، والملاكمة.
كما ناقش الاجتماعُ تنظيمَ بطولة نادي الليث التنشيطية خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ.
وأكدَّ محافظُ الليث أهميةَ دور الأندية الرياضية في رعاية فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم واستقطابهم، وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، والاستثمار الأمثل للموارد والخبرات، وبناء وتفعيل الشراكات المجتمعية لإيجاد بيئة رياضية جاذبة ومنتجة، والوصول إلى مكانة متقدّمة في مشاركات النادي في الاستحقاقات والبطولات المختلفة.
ونوه إلى ما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، وحرصها على توفير جميع الإمكانات التي تُسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات.
من جانبه عبَّر "البصراوي" عن شكره لمحافظ الليث، على دعمه وتحفيزه لكل مناشط ومشاركات النادي، موضحًا أنّ عدد المسجلين في الكشوفات "500" لاعب ولاعبة، والألعاب المسجلة للنادي "23" لعبة.