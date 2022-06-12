644 متطوعًا يُنجزون 19884 ساعة تطوعية خلال 3 أشهر بتعليم الشرقية

ولفت إلى نتائج التقرير ربع السنوي لمنجزات العمل التطوعي في تعليم الشرقية للفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2022م، التي شهدت إنجاز 644 متطوعًا ومتطوعة لـ19884 ساعة تطوعية من خلال مشاركتهم في 108 فرص تطوعية عبر خارطة برامج واسعة يأتي من بينها التطوع في المجال التقني، والتعليمي، والتدريبي، والتنظيمي، والإداري، والإعلامي، والاجتماعي، والثقافي، والخدمي، وصولًا إلى التطوع في المجال البيئي.