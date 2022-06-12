644 متطوعًا يُنجزون 19884 ساعة تطوعية خلال 3 أشهر بتعليم الشرقية

أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، حرص مدير عام تعليم المنطقة الدكتور سامي العتيبي، على تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أوساط منسوبي ومنسوبات التعليم.
وأضاف الباحص، أن تلك الجهود تأتي ترجمة لرسالة وزارة التعليم من خلال إنشائها مؤخرًا "لوحدة العمل التطوعي"، التي ترمي إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ للوصول إلى مليون متطوع وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع.
ولفت إلى نتائج التقرير ربع السنوي لمنجزات العمل التطوعي في تعليم الشرقية للفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2022م، التي شهدت إنجاز 644 متطوعًا ومتطوعة لـ19884 ساعة تطوعية من خلال مشاركتهم في 108 فرص تطوعية عبر خارطة برامج واسعة يأتي من بينها التطوع في المجال التقني، والتعليمي، والتدريبي، والتنظيمي، والإداري، والإعلامي، والاجتماعي، والثقافي، والخدمي، وصولًا إلى التطوع في المجال البيئي.