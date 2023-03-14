مركز "خديجة بنت خويلد" يحتفل بتخريج 20 خاتمة للقرآن الكريم

كما أثنت على عطاءات أوقاف الشيخ وسمي الكليب، وأوقاف الشيخة صيتة السليم، يرحمهما الله؛ لتبرعهم بمكافآت المعلمات في الفترة الصباحية، بالإضافة إلى تفاعل متواصل مع كافة برامج المركز، الذي يشتمل على ٣٤ معلمة وإدارية. وأضافت أن الأستاذ القدير فايز الفزيع، قدّم وقفات كريمة تمثَّلت في تكريم خاتمات المركز منذ ١٤٢٧هـ حتى الآن؛ حيث قدم ألف ريال لكل خاتمة، بواقع ١٥٨ ألف ريال إلى عامنا هذا.