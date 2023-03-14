مركز "خديجة بنت خويلد" يحتفل بتخريج 20 خاتمة للقرآن الكريم

ابتهجت مدينة العيون بمحافظة الأحساء مؤخرًا، بعد أن زفّت 20 خاتمة للقرآن الكريم في حفلٍ بهيج.
الحفل الذي نُفِّذ من قبل "مركز خديجة بنت خويلد للقرآن الكريم"؛ ذلك المركز الذي يقدم جهودًا جليلة منذ سنوات، بإشراف جمعية خير لتحفيظ القرآن بالمحافظة؛ تكللت منذ انطلاقته بإتمام "١٥٨" من طالبات المركز لحفظ القرآن كاملًا منذ افتتاحه قبل أكثر من ثلاثين عامًا.
وأقيمت الاحتفالية في قاعة "جمعية العيون الخيرية"، بحضور مديرة المركز نورة عبدالله المهنا، ومديرة القسم النسائي لجمعية خيرية بالأحساء وفاء حمد المبارك، والداعيتَين: حصة الماص، وفاطمة المرشد، من الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فرع الأحساء، وعدد مميز من منسوبات التعليم والأهالي وأسرة المركز.
وأعربت مديرة "مركز دار خديجة بنت خويلد"، نورة المهنا، عن صادق تهنئتها للخاتمات للقرآن الكريم، مباركةً لهنّ ولأسرهنّ هذا الإنجاز الكبير، متمنية لهنّ وللجميع دوامَ التوفيق.
كما شكرت نورة المهنا، كافة الجهات الداعمة للمركز، ولرعاة الاحتفالية، وفي مقدمتهم: جمعية خير لتحفيظ القرآن الكريم، وشريك النجاح الشيخ سعد الوحيمد، الذي احتضن المركز بوقفات سخيّة من خلال مبنى أم بسام الخيري، رحمها الله، وغير ذلك من الوقفات المشرفة.
كما أثنت على عطاءات أوقاف الشيخ وسمي الكليب، وأوقاف الشيخة صيتة السليم، يرحمهما الله؛ لتبرعهم بمكافآت المعلمات في الفترة الصباحية، بالإضافة إلى تفاعل متواصل مع كافة برامج المركز، الذي يشتمل على ٣٤ معلمة وإدارية. وأضافت أن الأستاذ القدير فايز الفزيع، قدّم وقفات كريمة تمثَّلت في تكريم خاتمات المركز منذ ١٤٢٧هـ حتى الآن؛ حيث قدم ألف ريال لكل خاتمة، بواقع ١٥٨ ألف ريال إلى عامنا هذا.
وأشادت بدعم شريك النجاح القدير سعد الغريب "الشدي"، كما أثنت على العطاءات المباركة من المفوض لأوقاف سعد الحربي، خالد الحربي، رحمه الله، وفهد بن محمد الرحيمان، والكثير من رجالات العيون المخلصين، والنساء الكريمات من فاعلي الخير في هذا الوطن المعطاء.
وأكدت أن كل هذا لم يتم إلا بعد فضل الله، ثم التعاون الكبير من الشيخين: عادل بن خليفة العساف، وصالح بن خليفة الكليب، الذي كان ولا يزال خلف نجاحات المركز منذ تأسيسه، بعد توفيق الله، منذ انطلاقته حتى الآن، وأشادت بتعاون "جمعية العيون الخيرية" في احتضانها الحفل الذي أقيم في قاعة الجمعية.
واختتمت حديثها بتجديد الشكر والتقدير للجميع، بما فيهم من حرص على عدم ذكر اسمه، وسألت المولى أن يجزي الجميع كل خير.