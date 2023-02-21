بمناسبة "يوم التأسيس".. "ثقافية الأفلاج" تنظِّم فعاليات عن عراقة الوطن

وتضمَّنت البرامج لقاءً ثقافيَّا بعنوان "الدرعية نواة حكم"، قدم فيها ضيف اللقاء سعود بن محمد الدوسري، رسائلَ حول الجذور الراسخة للدولة السعودية، وكيف بدأت وانطلقت من الدرعية، ورموز الدولة السعودية الأولى، ومؤسسها الإمام محمد بن سعود ومَنْ تَلَوْه من بعده.