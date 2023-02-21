بمناسبة "يوم التأسيس".. "ثقافية الأفلاج" تنظِّم فعاليات عن عراقة الوطن

نظَّمت اللجنة الثقافية في محافظة الأفلاج التابعة للنادي الأدبي بالرياض، ضمن برامج الاحتفال بـ"يوم التأسيس"؛ فعاليات للرجال والنساء، تحاكي امتدادَ عَراقة وتاريخ الوطن المجيد، وتعزيز المواطنة.
وتضمَّنت البرامج لقاءً ثقافيَّا بعنوان "الدرعية نواة حكم"، قدم فيها ضيف اللقاء سعود بن محمد الدوسري، رسائلَ حول الجذور الراسخة للدولة السعودية، وكيف بدأت وانطلقت من الدرعية، ورموز الدولة السعودية الأولى، ومؤسسها الإمام محمد بن سعود ومَنْ تَلَوْه من بعده.
وجاء البرنامج الثاني، الذي نفّذ في القسم النسائي باللجنة الثقافية، تحت عنوان "أمسية أدبية للشاعرة باسمة العزمة"، توالت فيها الأبياتُ الأدبية عن الاعتزاز بالدولة السعودية التي بدأها وأسّسها الإمام محمد بن سعود بالدرعية.