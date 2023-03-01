محافظ الزلفي يُدشن فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

واستمع محافظ الزلفي إلى شرح مفصل من مدير إدارة الدفاع المدني العميد عبدالرحمن بن محمد المدعج، عن خطة الإدارة في اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام، بما يسهم في إيصال رسالة السلامة وتعزيز الوعي الوقائي عبر تنفيذ مجموعة من الزيارات والحملات التوعوية تستهدف المقرات الحكومية والأهلية والتجمعات في مناطق المتنزهات.