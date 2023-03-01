محافظ الزلفي يُدشن فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

دشن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2023، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية".
نظمت الفعاليات إدارة الدفاع المدني في الزلفي، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، ومديري ورؤساء القطاعات الأمنية والحكومية وقيادات وأفراد الدفاع المدني.
واستمع محافظ الزلفي إلى شرح مفصل من مدير إدارة الدفاع المدني العميد عبدالرحمن بن محمد المدعج، عن خطة الإدارة في اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام، بما يسهم في إيصال رسالة السلامة وتعزيز الوعي الوقائي عبر تنفيذ مجموعة من الزيارات والحملات التوعوية تستهدف المقرات الحكومية والأهلية والتجمعات في مناطق المتنزهات.
إضافة لتنفيذ عدد من الفرضيات داخل بعض المنشآت؛ لقياس مدى الجاهزية والاستعدادات لمواجهة حالات الطوارئ، وكذلك تنفيذ بعض دورات التدريب في الوقاية والسلامة لمنتسبي الجمعيات التطوعية من الجنسين.
بعد ذلك أعطى محافظ الزلفي الأذن لمسيرة مركبات ومعدات الدفاع المدني بالانطلاق إيذانًا ببدء الفعاليات، كما كرّم عددًا من المتعاونين مع فعاليات الدفاع المدني المختلفة.