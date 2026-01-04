محافظ الليث يطّلع على ابتكار تقني وطني لحماية الطيف وتحسين جودة الاتصالات

اطّلع محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني على الابتكار الوطني الذي قدّمه الدكتور عاصم الخيبري، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالمحافظة، وذلك خلال استقباله لعميد الكلية الدكتور جميل المالكي، حيث استمع إلى شرح موجز حول الابتكار التقني المتقدم الذي يُسهم في حماية الطيف الترددي وتحسين جودة شبكات الاتصالات.