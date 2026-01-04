محافظ الليث يطّلع على ابتكار تقني وطني لحماية الطيف وتحسين جودة الاتصالات

اطّلع محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني على الابتكار الوطني الذي قدّمه الدكتور عاصم الخيبري، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالمحافظة، وذلك خلال استقباله لعميد الكلية الدكتور جميل المالكي، حيث استمع إلى شرح موجز حول الابتكار التقني المتقدم الذي يُسهم في حماية الطيف الترددي وتحسين جودة شبكات الاتصالات.
ويتميّز الابتكار بنظام ذكي للمراقبة اللحظية يكشف مصادر التداخل غير النظامي، ويُحلّل الإشارات بدقة، مع عرض فوري للنتائج عبر جهاز محمول، ما يُسرّع اتخاذ القرار ويعزّز موثوقية الشبكات واستمراريتها.
كما يُعد الابتكار داعمًا لقطاع الاتصالات والجهات التنظيمية، والبنية التحتية الحيوية، والطوارئ، ومشروعات المدن الذكية، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز قدرات المراقبة والتحليل اللحظي، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.
وهنّأ محافظ الليث الدكتور الخيبري على هذا المنجز الوطني، متمنيًا له دوام التوفيق في مسيرته العلمية، ومشيدًا بالدور الريادي الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لدعم مسيرة البحث العلمي والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات التقنية.
وأكد أن الابتكار يُجسّد توجه المملكة نحو تعزيز التنافسية التقنية، وتنمية القدرات البشرية، وتوطين الحلول الذكية الداعمة للبنية التحتية الرقمية، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.