مجمع "عبدالله الطبي" يعلن مواصلةَ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

كما أهاب مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بالمواطنين والمقيمين بضرورة المبادرة في أخذ اللقاح من خلال المجمع الطبي ومراكزه الصحية التابعه له، وتشمل: "مركز صحي الوفاء، ومركز صحي الماجد، ومركز صحي الصالحية، ومركز صحي الريان، ومركز صحي خالد النموذجي، ومركز صحي الشراع 505، ومركز صحي أبحر الشمالية، ومركز صحي الصواري، ومركز صحي الفردوس، ومركز صحي ذهبان، ومركز صحي ثول، ومركز صحي الشاطئ، والتي فتحت أبوابها لاستقبالهم.