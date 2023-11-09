مجمع "عبدالله الطبي" يعلن مواصلةَ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أعلن مجمعُ الملك عبدالله الطبي بجدة، اليوم الخميس، مواصلةَ الإدارة المساعدة للصحة العامة والإدارة المساعدة لشؤون المراكز الصحية، أعمالَ التغطية اللقاحية الخاصة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 1445هـ.
وتستمرّ الحملة في تغطية مقارّ المنشآت الصحية، وزيارة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وانطلقت على مستوى مناطق المملكة ومحافظة جدة؛ لتحصين المجتمع من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ومضاعفاتها للمواطنين والمقيمين.
وسيّرت الإدارةُ المساعدة للصحة العامة والإدارة المساعدة لشؤون المراكز الصحية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة؛ فرقًا صحية للتواجد في مقارّ المنشآت الصحية، وأخرى لزيارة الإدارات الحكومية والخاصة بالمحافظة؛ لتقديم خدمة التطعيم لمنسوبيها في مقارّ عملهم.
ويستهدف التطعيمُ بلقاح الإنفلونزا، الفئاتِ الأكثرَ تأثرًًا بها؛ مثل: أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والمصابين بنقص المناعة والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.
ويعتبر اللقاحُ أكثرَ أمانًا لصحة الفرد، وسبيلًا للوقاية من الإنفلونزا، إلى جانب تجنب الأماكن المزدحمة، والحرص على النظافة الشخصية، واستخدام المناديل عند العطاس.
ونصحت وزارةُ الصحة كلَّ أفراد المجتمع بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ كونه أفضلَ وسيلة للوقاية من الإصابة بالفيروس.
كما أهاب مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بالمواطنين والمقيمين بضرورة المبادرة في أخذ اللقاح من خلال المجمع الطبي ومراكزه الصحية التابعه له، وتشمل: "مركز صحي الوفاء، ومركز صحي الماجد، ومركز صحي الصالحية، ومركز صحي الريان، ومركز صحي خالد النموذجي، ومركز صحي الشراع 505، ومركز صحي أبحر الشمالية، ومركز صحي الصواري، ومركز صحي الفردوس، ومركز صحي ذهبان، ومركز صحي ثول، ومركز صحي الشاطئ، والتي فتحت أبوابها لاستقبالهم.
وأكّد المجمعُ توفيرَ اللقاح بالمجّان للجميع، واستمراره في التغطية اللقاحية لفيروسات الإنفلونزا الموسمية.