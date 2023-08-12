"تعليم الرياض" تضع 81 برنامجًا تدريبيًّا في أسبوع العودة للمدارس

رحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، اليوم السبت، بعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية؛ متمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجازات والإبداعات.
يأتي ذلك بمناسبة عودة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس التابعة لتعليم المنطقة، غدًا الأحد.
ووضعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، خطة تدريبية تستهدف شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية والمعلمين والمعلمات، وحددت إدارة تعليم الرياض، التوقيت الزمني لبداية الدوام، خلال أسبوع العودة من الساعة 7:30 صباحًا.
وتضمنت الخطة التدريبية، خلال أسبوع العودة، 81 برنامجًا تدريبيًّا متنوعًا، لشاغلي الوظائف التعليمية.
وتشمل البرامج التدريبية الحقيبةَ التأسيسية للمعلم الجديد، وبرامج إدارة الإشراف التربوي، ومنها مهام وأدوار الإشراف التربوي، والأساليب الإشرافية، والإشراف الإلكتروني.
وتتناول البرامج التدريبية، عددًا من المجالات المواكبة للتطورات المتسارعة في التعليم، ومنها: تطبيقات "كانفا" في التعليم، وتعزيز الهوية الوطنية، وأخلاقيات مهنة التعليم، والاختبارات الوطنية، وتطبيقات "قوقل" في التعليم، والتفكير الناقد، والتواصل الذكي، ومهارات المعلم في القرن الحادي والعشرين.