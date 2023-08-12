"تعليم الرياض" تضع 81 برنامجًا تدريبيًّا في أسبوع العودة للمدارس

وتتناول البرامج التدريبية، عددًا من المجالات المواكبة للتطورات المتسارعة في التعليم، ومنها: تطبيقات "كانفا" في التعليم، وتعزيز الهوية الوطنية، وأخلاقيات مهنة التعليم، والاختبارات الوطنية، وتطبيقات "قوقل" في التعليم، والتفكير الناقد، والتواصل الذكي، ومهارات المعلم في القرن الحادي والعشرين.