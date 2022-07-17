"محلي السليمي" يقف على مطالب أهالي "مرّان" ويعد بمناقشتها ومتابعتها

تصوير: زياد فهيد: وقفت لجنة الخدمات والاحتياجات بالمجلس المحلي بمحافظة السليمي 180 كلم جنوبي حائل، على مطالب أهالي قرية مرّان 50 كلم شرقي المحافظة.
واطلعت اللجنة التي يرأسها هويدي حماد الحربي، خلال الجولة رفقة عددٍ من أبناء القرية، على مستوى الخدمات الموجودة والخدمات الضرورية التي يتطلب وجودها.
وتابعت اللجنة بعض المشاريع المتوقفة بالقرية ووعدت بتحرير تقرير حيالها ورفعها لجهات الاختصاص بعد دراستها في جلسات المجلس المقبلة بعد عيد الأضحى المبارك.
وكان الأهالي قد تقدّموا بطلب لمحافظ السليمي مشعل غازي الشمري؛ يتضمن طلب نقطة نظافة وسفلتة الشوارع داخل القرية التي لا يتجاوز طولها 5 كلم.
وتضمن الطلب أيضاً ازدواج الطريق العام في القرية ورصفه، وإنارة الشوارع التي لم تتم إنارتها بطول يصل إلى 10 كلم.
وأوضح المواطنون في طلبهم، أن القرية تفتقد أيضاً ملعب كرة قدم، وتطوير الحديقة والملاهي، وتحسين مداخل ومخارج القرية بالإنارة والتشجير والعبارات الترحيبية والتوديع، فيما تفتقد القرية أيضاً ممشى رياضياً مجهزاً بالخدمات الأساسية كافة للرجال والنساء.