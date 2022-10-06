"الإفتاء" تختتم برنامج "مهارات الإعلام الرقمي" بمحافظة الطائف

دشن مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مشعان بن مرزوق المطيري، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "مهارات الإعلام الرقمي".
يأتي ذلك ضمن سلسلة البرامج التي تنظمها الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لمدة خمسة أيام في مدينة الطائف.
وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالرئاسة أحمد النجعي، حرص الرئاسة على هذه البرامج النوعية للرفع من كفاءة الموظفين.
وقال: إن البرنامج يهدف للتعريف بمفهوم الإعلام الرقمي وخصائصه والفرق بين الإعلامَين الرقمي والتقليدي، وتحديد أدوات الإعلام الرقمي وتحديد أنواع واستخدامات شبكات التواصل الاجتماعي، وكيفية إدارة الحملات والأزمات فيه.
وفي ختام البرنامج التدريبي سلم مدير عام الموارد البشرية، شهادات لـ15 متدربًا.