الفرق الكشفية بـ"تقني الرياض" تشارك بحملة "لنجعلها خضراء"

يذكر أن حملة "لنجعلها خضراء" استكملت خلال الموسمين السابقين زراعة نحو 20 مليون شجرة في أكثر من نحو 500 موقع، بمختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والقطاع غير الربحي، ونحو 70 ألف متطوِّع.