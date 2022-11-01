الفرق الكشفية بـ"تقني الرياض" تشارك بحملة "لنجعلها خضراء"

شاركت الفرق الكشفية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الثلاثاء، في حملة التشجير "لنجعلها خضراء" في موسمها الثالث، بمنتزه سعد الوطني في منطقة الرياض.
دشن الحملة التي ينظمها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.
جاء ذلك بحضور نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله اللامي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر الدكتور خالد بن عبدالله العبد القادر.
وتأتي مشاركة كشافة التدريب التقني والمهني لإيمانهم بدور الأعمال التطوعية في دعم المشروعات الوطنية؛ إذ تهدف حملة التشجير إلى تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة حول المملكة، وتعزيز إسهامات المملكة في مجال تنمية الغطاء النباتي وتحسين جودة الحياة.
يذكر أن حملة "لنجعلها خضراء" استكملت خلال الموسمين السابقين زراعة نحو 20 مليون شجرة في أكثر من نحو 500 موقع، بمختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والقطاع غير الربحي، ونحو 70 ألف متطوِّع.