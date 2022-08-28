حائل.. افتتاح مركز "درر تالين" الطبي الخاص ضمن خطط الاستثمار الصحي

وأوضح الدكتور فرحان الشمري أن صحة حائل تشجع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي؛ للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، التي تهدف للتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.