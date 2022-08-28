حائل.. افتتاح مركز "درر تالين" الطبي الخاص ضمن خطط الاستثمار الصحي

افتتح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، صباح اليوم، مركز درر تالين الطبي الخاص، وذلك في إطار خطط الاستثمار الصحي بالمنطقة ودعم القطاع الخاص والمساهمة بتعزيز الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور فرحان الشمري أن صحة حائل تشجع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي؛ للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك وفق بنود رؤية السعودية 2030، التي تهدف للتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.
من جهته أوضح مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل بدر بن حمود الهذيلي، أن الإدارة تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص وبدعم وتوجيه مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت.
وأشار إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.