فرص للقطاع الخاص.. "تلبية" و"رفاق حائل" في اتفاق يعزز المسؤولية الاجتماعية

وقّعت مبادرة تلبية للبحث والتطوير، اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق"؛ بهدف تمكين المواطنين من خلال الخدمات الاجتماعية عبر التكامل في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول العلمية وبلورتها إلى مشاريع تنموية تعزز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية للمشاركة الفاعلة في دعم نمو القطاع غير الربحي واستدامته، وتمكينه من تحقيق أثر أعمق لدعم الجهود المبذولة على تحويل العمل الخيري من رعوي إلى تنموي.