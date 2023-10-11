رئاسة البحوث العلمية والإفتاء وهيئة تطوير المناطق الجبلية يدشنان مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها"

وألقى الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي عضو هيئة كبار العلماء كلمة عن الأهمية الدينية والدنيوية للتقيد بأخذ الفتاوى من مصادرها الرسمية الصحيحة، مستعرضًا جهود قادة المملكة العربية السعودية في تأصيل العلم الشرعي، وتوفير قنوات الفتوى الرسمية، محذرًا من المفاسد المترتبة على الانصياع وراء الفتاوى الشاذة.