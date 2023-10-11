رئاسة البحوث العلمية والإفتاء وهيئة تطوير المناطق الجبلية يدشنان مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها"

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد الثلاثاء بمقر الهيئة، وفدًا من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. وذلك لتدشين مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة".
وألقى الشيخ الأستاذ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي عضو هيئة كبار العلماء كلمة عن الأهمية الدينية والدنيوية للتقيد بأخذ الفتاوى من مصادرها الرسمية الصحيحة، مستعرضًا جهود قادة المملكة العربية السعودية في تأصيل العلم الشرعي، وتوفير قنوات الفتوى الرسمية، محذرًا من المفاسد المترتبة على الانصياع وراء الفتاوى الشاذة.
وأشار "الفهاد" خلال تدشين المبادرة إلى أهمية عقد البرامج والندوات العلمية الشرعية؛ لدورها الكبير في توعية المجتمع، والتشديد على أهمية أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة، والتحذير من أخذها من مصادرها غير الصحيحة؛ لما يترتب عليها من مفاسد دينية ودنيوية.
بعد ذلك تم عرض الفرص الاستثمارية لبعض الوجهات السياحية في مواقع تابعة للهيئة ومواقع سياحية أخرى بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان.