"بيئة مكة" تبحث آليات تجويد الخدمات وتقارير الجولات الرقابية والخطط التشغيلية للفرع

ناقش مدير المراجعة الداخلية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة "علي بن محمد أحمد قصاص"، أعمال الفرع والملاحظات التي تم رصدها لتجويد الخدمات، وتقارير الجولات الرقابية التي قامت بها الإدارة والخطط التشغيلية وسير تنفيذ وإنجاز الأعمال.
وتأتي النقاشات عبر عقد اجتماعات بينية مع الإدارات في فرع الوزارة؛ لمتابعة برامج المراجعة المنفذة خلال العام الحالي حسب خطة المراجعة السنوية المعتمدة في رفع تقارير دورية؛ وفقًا لآلية التعامل مع الأجهزة الرقابية المعتمدة التي تهدف للقيام بدورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وتستهدف بيئة مكة تعزيز التكامل ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في إطار تنفيذ حملات توعوية عن دور المراجعة الداخلية لمنسوبي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بمناسبة الشهر العالمي للمراجعة الداخلية (مايو 2023).
وحث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل بشفافية؛ لتذليل أي معوقات لنتمكن من سرعة الإنجاز وتلبية خدمات المستفيدين بجودة عالية.
جدير بالذكر أن إدارة المراجعة الداخلية، تهدف إلى سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، وتدقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط المُلزِمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاءة وطريقة منتظمة، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها؛ بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وحماية الأموال والممتلكات العامة.