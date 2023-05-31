"بيئة مكة" تبحث آليات تجويد الخدمات وتقارير الجولات الرقابية والخطط التشغيلية للفرع

وتأتي النقاشات عبر عقد اجتماعات بينية مع الإدارات في فرع الوزارة؛ لمتابعة برامج المراجعة المنفذة خلال العام الحالي حسب خطة المراجعة السنوية المعتمدة في رفع تقارير دورية؛ وفقًا لآلية التعامل مع الأجهزة الرقابية المعتمدة التي تهدف للقيام بدورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.