سكان رفحاء يشتكون من اختلاط المياه المالحة بالعذبة في منازلهم

يعاني سكان محافظة رفحاء، من المياه المالحة التي تصل إلى منازلهم عبر خطوط محطة تنقية المياه، مسببةً لهم خسائر مادية وأضرارًا صحية، مطالبين بوضع حل سريع وجذري لهذه المعاناة الطويلة.
وقال عدد من الأهالي في شكواهم لـ"سبق": إن المياه القادمة من المحطة الرئيسية تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح، وهو الأمر الذي تسبب لهم بخسائر مادية فادحة؛ إذ أصبحوا مجبرين على تغيير أنابيب المياه ومواتير الشفط والغسالات، وكذلك الخزانات والفلاتر بصفة مستمرة بسبب التكلسات الملحية.
وأضافوا: لم يقتصر ضرر ملوحة المياه على مواد السباكة وأجهزة المنزل فحسب، بل تعدى ذلك إلى أن يكون أحد أسباب تغيّر لون الملابس وتلفها؛ نتيجة العسر الحاصل في الماء.
ونبّهوا إلى علاقة ذلك بالأمراض الجلدية من حيث حكة الرأس وتساقط الشعر وجفاف البشرة واسمرارها وخشونتها.
وقالوا: يعود سبب ملوحة الماء إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمحطة تنقية المياه في محافظة رفحاء، أقل من الطاقة الاستيعابية للأحياء، فيضطر العاملون بالمحطة إلى سد الاحتياج من الآبار المعالجة؛ لترتفع نسبة الأملاح الذائبة حتى تصل إلى 1000 جزء بالمليون وتتجاوز ذلك في وقت الذروة.
وأضافوا: المحطة أنشئت في العام 1985 وبطاقة إنتاجية تصل إلى 9000 متر مكعب في اليوم، ونسبة الأملاح 100 جزء بالمليون، وتم تطويرها في عام 2015؛ حيث وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 13500 متر مكعب في اليوم، وبنسبة أملاح تصل إلى 450 جزء بالمليون، وتحتاج المحافظة يوميًا إلى 20000 متر مكعب لتغطية احتياجها.
وختم الأهالي قائلين: نطالب شركة المياه الوطنية بالقطاع الشمالي بالتماشي مع رؤية الوطن 2030، بالعمل على تحلية المياه ورفع مستوى جودتها ونظافتها، بتطوير المحطة الحالية أو إنشاء محطة جديدة، مؤكدين أن المحطة تحتوي على خزانات استراتيجية وأخرى تشغيلية وشبكة صرف ومياه متكاملة ما يحفز على زيادة الإنتاج.
من جهتها، أوضحت شركة المياه الوطنية بالقطاع الشمالي أنه جارٍ استكمال إجراءات طرح توسعة محطة تنقية رفحاء المرحلة الأولى 12500 متر مكعب، ضمن الحزمة الأولى من مشروعات الخطة الخمسية لتصبح طاقتها 25500 متر مكعب، لتغطية الطلب المتزايد للأحياء الداخلة بالخدمة حديثًا ورفع جودة المياه.