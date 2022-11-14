سكان رفحاء يشتكون من اختلاط المياه المالحة بالعذبة في منازلهم

وأضافوا: المحطة أنشئت في العام 1985 وبطاقة إنتاجية تصل إلى 9000 متر مكعب في اليوم، ونسبة الأملاح 100 جزء بالمليون، وتم تطويرها في عام 2015؛ حيث وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 13500 متر مكعب في اليوم، وبنسبة أملاح تصل إلى 450 جزء بالمليون، وتحتاج المحافظة يوميًا إلى 20000 متر مكعب لتغطية احتياجها.