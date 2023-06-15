"الشؤون الصحية بحائل” تدشّن عددًا من الخدمات الطبية الجديدة

دشن مديرُ عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مساء اليوم؛ الخدماتِ الطبية الجديدة التي تقدّمها عيادات مجموعة صيدليات حورة الريان الطبية بالمنطقة، والتي تقدم خدمة قياس المؤشرات الحيوية، وبعض الخدمات الطبية غير العاجلة بدون مقابل مالي، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية لتعزيز صحة المجتمع وتفعيل دور الصيدلي التكاملي.
وبيّن "الشمري" أن صحة حائل تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص؛ من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة بشكل منظم وفي أسرع وقت، مشيرًا إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وذلك ضمن مشاريع التحول الصحي وفق رؤية السعودية 2030، والتي تهدف للتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.
من جهتها أوضحت الدكتورة الصيدلانية بيان العنزي، أن عدد فروع صيدليات حورة الريان الطبية في حائل بلغ 12 فرعًا؛ منها فرعان في محافظتي الحائط وبقعاء، و10 فروع موزعة على مدينة حائل وأحيائها؛ حيث يتم من خلال هذه الفروع وعياداتها تقديم الخدمات الطبية غير العاجلة للمراجعين.
كما تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بالأدوية واستخداماتها، وتعزيز دور الصيدلي في المجتمع، وتغيير مفهوم المجتمع بأن الصيدلية فقط لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وإنما هي مكان يحوي كفاءات لتقديم الرعاية الصحية بكامل جوانبها.
وأشارت إلى أن الخدمات الصحية المقدمة تشمل: قياس المؤشرات الحيوية مثل: قياس ضغط الدم، درجة الحرارة، قياسات الوزن والطول، بالإضافة إلى تقديم النصيحة والعلاج للحالات الطبية البسيطة؛ مثل: طفح جلدي بسيط، آلم الأذن عند الأطفال، أعراض التهاب الجهاز التنفسي العلوي، سيلان الأنف ودور الأنفلونزا لدى الأطفال وكبار السن، الشكاوي العضلية والهيكلية.