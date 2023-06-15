"الشؤون الصحية بحائل” تدشّن عددًا من الخدمات الطبية الجديدة

دشن مديرُ عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مساء اليوم؛ الخدماتِ الطبية الجديدة التي تقدّمها عيادات مجموعة صيدليات حورة الريان الطبية بالمنطقة، والتي تقدم خدمة قياس المؤشرات الحيوية، وبعض الخدمات الطبية غير العاجلة بدون مقابل مالي، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية لتعزيز صحة المجتمع وتفعيل دور الصيدلي التكاملي.