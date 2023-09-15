فرص استثمارية واتفاقيات.. شاهد زيارة وكيل إمارة الباحة لجناح المنطقة بـ"سيتي سكيب"

يُذكر أن معرض "سيتي سكيب" ‬⁩يُعدُّ المعرض العقاري الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، ويتم خلاله عرض التجارب الرائدة، وتتكامل فيه الخبرات المحلية والدولية تحت سقف واحد، وبحضور أكثر من 170 دولة؛ حيث عرضت أمانة الباحة خلاله أكثر من 100 فرصة استثمارية في منطقة الباحة، وعرض عدد من المجسمات للمشاريع الاستثمارية السياحية الكبرى الجاري تنفيذها بالمنطقة، وشاشات تفاعلية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، فيما استقبل جناح أمانة منطقة الباحة في معرض "سيتي سكيب العالمي" أكثر من 20 ألف زائر من ضيوف المملكة، ومن رجال الأعمال، والمطورين العقاريين والمستثمرين والمقاولين والمكاتب الهندسية، وممثلين من الصناديق التمويلية والشركات والغرف التجارية واللجان العقارية في المملكة.