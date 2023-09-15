فرص استثمارية واتفاقيات.. شاهد زيارة وكيل إمارة الباحة لجناح المنطقة بـ"سيتي سكيب"

زار وكيلُ إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، جناحَ أمانة منطقة الباحة المشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي"، تحت عنوان "أمان ونماء"، الذي تنظّمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.
والتقى "الشهري"، خلال زيارته، أمينَ منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، والوفد المشارك؛ حيث اطّلع على أبرز العروض العقارية والفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الأمانة للمستثمرين، مع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتعلّق بإدارة المشاريع في مجال الدراسات والدورات والخبرات المشتركة، وتفعيل البرامج والمبادرات والفرص المحتملة، وتطوير المشاريع السياحية عالية المستوى.
من جانبه، نقل عبدالمنعم الشهري شكرَ وتحيات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للفريق المشارك من أمانة المنطقة في معرض "سيتي سكيب العالمي"، الذي يعدّ نقلة مميزة لنقل وتبادل أفضل التجارب التي تخدم مستقبل التنمية بالمنطقة.
يُذكر أن معرض "سيتي سكيب" يُعدُّ المعرض العقاري الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، ويتم خلاله عرض التجارب الرائدة، وتتكامل فيه الخبرات المحلية والدولية تحت سقف واحد، وبحضور أكثر من 170 دولة؛ حيث عرضت أمانة الباحة خلاله أكثر من 100 فرصة استثمارية في منطقة الباحة، وعرض عدد من المجسمات للمشاريع الاستثمارية السياحية الكبرى الجاري تنفيذها بالمنطقة، وشاشات تفاعلية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، فيما استقبل جناح أمانة منطقة الباحة في معرض "سيتي سكيب العالمي" أكثر من 20 ألف زائر من ضيوف المملكة، ومن رجال الأعمال، والمطورين العقاريين والمستثمرين والمقاولين والمكاتب الهندسية، وممثلين من الصناديق التمويلية والشركات والغرف التجارية واللجان العقارية في المملكة.