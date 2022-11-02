"تعليم الرياض" تستضيف معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع ٢٠٢٣" بمشاركة "موهبة"

من جهته أوضح مدير إدارة الموهوبين محمد العليق، أن فكرة المعرض تتلخص في كونها مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في عدة مجالات علمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة؛ مشيرًا إلى أن المسابقة تمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة تسجيل البيانات الأولى، ثم مرحلة تسجيل معلومات المشروع ومعارض المناطق التعليمية، بعدها مرحلة التحكيم الإلكتروني وإعلان المرشحين للمعارض المركزية، يليها مرحلة المعارض المركزية وإعلان المتأهلين ثم معرض إبداع للعلوم والهندسة، وأخيرًا المشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة.