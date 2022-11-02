"تعليم الرياض" تستضيف معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع ٢٠٢٣" بمشاركة "موهبة"

افتتح الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتورة آمال الهزاع ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور محمد المقبل، وبحضور عدد من قادة التعليم بمنطقة الرياض اليوم الأربعاء، فعاليات معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع ٢٠٢٣"، في مجمع القدس التعليمي (مكتب تعليم قرطبة).
وخلال الافتتاح أثنى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، على مشاركة ١٢ إدارة تعليم بمنطقة الرياض من خلال ٣١٦ مشروعًا علميًّا للطلاب والطالبات.
وبعد الافتتاح تَجَول الأمين العام لموهبة ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية على مشاريع الطلاب والطالبات؛ للوقوف على مشاريعهم الإبداعية؛ موجهين لهم كلمات تحفيزية بالاستمرار على خطى الإبداع والتميز.
وقدّم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لدعمها المتواصل للمتميزين والمبدعين من طلاب وطالبات الوطن باعتبارهم الركيزة الأولى في استمرار نهضة الوطن ونمائه؛ مثمنًا دعم وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان للبرامج النوعية التي تقدم للطلاب والطالبات لاكتشاف مواهبهم وصقلها بالشكل الذي يعود بالنفع لوطنهم العظيم.
من جهته أوضح مدير إدارة الموهوبين محمد العليق، أن فكرة المعرض تتلخص في كونها مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في عدة مجالات علمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة؛ مشيرًا إلى أن المسابقة تمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة تسجيل البيانات الأولى، ثم مرحلة تسجيل معلومات المشروع ومعارض المناطق التعليمية، بعدها مرحلة التحكيم الإلكتروني وإعلان المرشحين للمعارض المركزية، يليها مرحلة المعارض المركزية وإعلان المتأهلين ثم معرض إبداع للعلوم والهندسة، وأخيرًا المشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة.
من جهتها بيّنت مديرة إدارة الموهوبات الخنساء العباد، أن المشاريع العلمية المسجلة بلغت (316) مشروعًا للبنين والبنات؛ مشيرة إلى أنه سيتم اليوم الأربعاء تحكيم المشاريع العلمية فيما سيتم تخصيص يوم الخميس لزيارات المدارس لنشر ثقافة الأولمبياد الوطني والمشاريع العلمية، وتكريم الطلاب والطالبات المشاركين.