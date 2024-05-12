نادي الخطابة الطلابي بجامعة الملك فهد للبترول يستضيف أبطال العالم للخطابة

أقام نادي توستماسترز الطلابي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالظهران أمس الأول، أكبر حدث بالمنطقة الشرقية على مستوى الخطابة بعنوان Stage Masters بعد استضافته أربعة من أبطال العالم في مجال الخطابة من مختلف دول العالم ممن سبق لهم الفوز بجائزة أفضل متحدث على مستوى العالم.