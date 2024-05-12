نادي الخطابة الطلابي بجامعة الملك فهد للبترول يستضيف أبطال العالم للخطابة

أقام نادي توستماسترز الطلابي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالظهران أمس الأول، أكبر حدث بالمنطقة الشرقية على مستوى الخطابة بعنوان Stage Masters بعد استضافته أربعة من أبطال العالم في مجال الخطابة من مختلف دول العالم ممن سبق لهم الفوز بجائزة أفضل متحدث على مستوى العالم.
جاء ذلك وسط حضور وتفاعل بشكل ملحوظ مع مشاركات الضيوف، حيث قام المتحدثون بإلقاء خطابات أمام الجمهور، تلاها جلسة حوارية شارك فيها الضيوف بمقتطفات من مسيرتهم، وسبل تطوير مهارات التواصل.
وهدفت الفعاليّة إلى الاحتفاء بمن سبق لهم الفوز ونشر الإلهام بين أفراد المجتمع، ومنح المهتمين بمجال الخطابة فرصة حقيقية لهم من خلال الالتقاء بصورة مباشرة مع نخبة عالمية بمجال الخطابة ويعد نادي توستماسترز الطلابي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أحد الفروع التابعة لمنظمة توستماسترز العالمية، وتهتم هذه المنظمة بتطوير مهارات الإلقاء والخطابة والتحدث أمام الجمهور.