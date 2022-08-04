"آل عنكيص" يزور "حبونا" ويلتقي لجنة التوطين ومراقبي العمل بالمحافظة

كما اطلع "آل عنكيص" خلال الزيارة على إنجاز المعاملات، وشارك عددٌ من المفتشين ولجنة التوطين جولة ميدانية لبعض المحال والمنشأة التجارية للتأكد من سير أعمال التفتيش والتوطين بالمحافظة وتوعية أصحاب العمل والعاملين بجرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص.