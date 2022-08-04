"آل عنكيص" يزور "حبونا" ويلتقي لجنة التوطين ومراقبي العمل بالمحافظة

بتوجيه من مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران، قام المساعد لقطاع العمل حسين محمد عنكيص، بزيارة تفقدية لفرع العمل وذلك صباح اليوم الخميس الموافق 6 / 1 / 1444هـ والتقى منسوبي الموارد البشرية (لجنة التوطين ومراقبي العمل) وناقش سير العمل مع الموظفين.
كما اطلع "آل عنكيص" خلال الزيارة على إنجاز المعاملات، وشارك عددٌ من المفتشين ولجنة التوطين جولة ميدانية لبعض المحال والمنشأة التجارية للتأكد من سير أعمال التفتيش والتوطين بالمحافظة وتوعية أصحاب العمل والعاملين بجرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص.
وأشاد في نهاية الزيارة بما شاهده من التزام ومستوى عالٍ في أداء العمل من قِبل منسوبي الموارد البشرية بمحافظة حبونا، وأوصى ببذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أعلى مستويات الجودة في خدمة العملاء والمتابعة الميدانية.