الاثنين المقبل.. "العتيبي" يرعى انطلاقة مهرجان التمور والمنتجات الزراعية بالزلفي

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر الاستعدادات والتحضيرات للمهرجان، واستمع محافظ الزلفي لشرح مفصل للهوية الإعلامية البصرية للمهرجان من المدير التنفيذي عبدالرحمن بن عطاالله الخضيري؛ حيث استلهمت الهوية ألوانها ورمزيتها من خلال الربط بين ما تشتهر به المحافظة من منتجات زراعية وأحد معالمها التقليدية؛ في سعي لإبراز ما تملكه المحافظة من منتجات زراعية متنوعة.