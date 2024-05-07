"تعليم الطائف" تُحقِّق المركز الأول في دوري الفيرست ليجو "التحدي 2024"

والبرنامج مصمم على التحديات القائمة على الموضوعات التي تتغير كل عام؛ إذ يتم إشراك الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 9-16 عامًا في البحث وحل المشكلات والبرمجة والهندسة.