"تعليم الطائف" تُحقِّق المركز الأول في دوري الفيرست ليجو "التحدي 2024"

حقَّقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المركز الأول والميداليات الذهبية عبر فريق "مدرسة صفوة الطليعة الأهلية - بنين"، والمركز الثالث بنات عبر فريق "مدرسة طلائع المبدعات الأهلية" والميداليات البرونزية، وذلك في دوري فيرست ليجو "التحدي 2024" على مستوى السعودية، بمتابعة من الشؤون التعليمية، وإدارة الأداء التعليمي "قسم النشاط الطلابي".
وهنأ الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطلبة ومدارسهم وأُسرهم، وكل مَن كان خلف هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله، ثم بعمل المنظومة كفريق واحد لهدف واحد.
ودوري فيرست ليجو "التحدي 2024" هو مسابقة روبوت عالمية، تساعد الطلاب والمعلمين على بناء مستقبل أفضل معًا.
والبرنامج مصمم على التحديات القائمة على الموضوعات التي تتغير كل عام؛ إذ يتم إشراك الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 9-16 عامًا في البحث وحل المشكلات والبرمجة والهندسة.
وتعد القيم الأساسية أساس هذه المسابقة، وهي تؤكد أهمية العمل الجماعي والاكتشاف والابتكار؛ ليصبح الطلاب أكثر ثقة وحماسًا، ومجهزين بالمهارات التي سيحتاجون إليها في سوق العمل المتغيرة.