جمعية التحفيظ بالأفلاج تحتفل بـ 9 خاتمات للقرآن الكريم

يُذكر أن عدد طلاب جمعية ‏تحفيظ القرآن في الأفلاج ‏أكثر من 2000 طالب وطالبة ‏، في 130 حلقة من حلقات تحفيظ القرآن بالمحافظة، ويعمل بها أكثر من 130 معلماً ومعلمة ويتبع لها 4 مكاتب إشرافية وبها 23 داراً نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله، تقوم خلالها الجمعية على تعليم القرآن الكريم وعلومه وتجويده.