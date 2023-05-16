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جمعية التحفيظ بالأفلاج تحتفل بـ 9 خاتمات للقرآن الكريم

تحتوي على 23 داراً نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله
جمعية التحفيظ بالأفلاج تحتفل بـ 9 خاتمات للقرآن الكريم
سبق
سبق

احتفلت جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الأفلاج اليوم الثلاثاء بـ 9 خاتمات للقرآن الكريم منهن طالبة من الأمهات ، حيث نظمت دار حفصة التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج احتفالاً تكريمياً أُعد لهذه المناسبة شهد توزيع الهدايا على الحافظات لكتاب الله .

يُذكر أن عدد طلاب جمعية ‏تحفيظ القرآن في الأفلاج ‏أكثر من 2000 طالب وطالبة ‏، في 130 حلقة من حلقات تحفيظ القرآن بالمحافظة، ويعمل بها أكثر من 130 معلماً ومعلمة ويتبع لها 4 مكاتب إشرافية وبها 23 داراً نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله، تقوم خلالها الجمعية على تعليم القرآن الكريم وعلومه وتجويده.

جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج

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