جمعية التحفيظ بالأفلاج تحتفل بـ 9 خاتمات للقرآن الكريم

احتفلت جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الأفلاج اليوم الثلاثاء بـ 9 خاتمات للقرآن الكريم منهن طالبة من الأمهات ، حيث نظمت دار حفصة التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج احتفالاً تكريمياً أُعد لهذه المناسبة شهد توزيع الهدايا على الحافظات لكتاب الله .
يُذكر أن عدد طلاب جمعية تحفيظ القرآن في الأفلاج أكثر من 2000 طالب وطالبة ، في 130 حلقة من حلقات تحفيظ القرآن بالمحافظة، ويعمل بها أكثر من 130 معلماً ومعلمة ويتبع لها 4 مكاتب إشرافية وبها 23 داراً نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله، تقوم خلالها الجمعية على تعليم القرآن الكريم وعلومه وتجويده.