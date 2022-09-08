"محافظ الأحساء" يتفقد مركز الدهو ويلتقي الأهالي

تَفقد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مركز الدهو التابع للمحافظة، ضمن اهتماماته لزيارة وتفقد كافة مراكز المحافظة، وكان في استقباله خلال الزيارة رئيس مركز الدهو محمد بن فيصل الدوسري وعدد من الأهالي.
وأكد الأمير سعود بن طلال بن بدر خلال لقائه أهالي مركز الدهو، أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتلمس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب، ونقل تحيات أمير المنطقة الشرقية ونائبه.
وقدّم الدوسري وأهالي الدهو، شكرهم وتقديرهم لزيارة محافظ الأحساء واهتمامه بمراكز المحافظة؛ متمنين له دوام التوفيق والنجاح.