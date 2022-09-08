"محافظ الأحساء" يتفقد مركز الدهو ويلتقي الأهالي

تَفقد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مركز الدهو التابع للمحافظة، ضمن اهتماماته لزيارة وتفقد كافة مراكز المحافظة، وكان في استقباله خلال الزيارة رئيس مركز الدهو محمد بن فيصل الدوسري وعدد من الأهالي.